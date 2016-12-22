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СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием
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18:53
СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием

Бывший замглавы Спецстроя​ Александр Загорулько, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил сделку со следствием, его дело будет рассматриваться в особом порядке. Об этом знакомые с ситуацией источники сообщили агентству «Интерфакс».

Один из собеседников агентства подчеркнул, что Загорулько дал «ценные показания». Адвокат Игорь Афанасьев (его подзащитный Загорулько) отказался давать комментарий «Интерфаксу», сославшись на адвокатскую тайну.

​Как сообщила агентству пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова, 25 апреля Загорулько был продлен срок содержания под стражей до 1 июля. При этом, по словам Мышеловой, жалоба защиты на постановление суда не поступала.

Не полетели: во сколько обошелся России собственный космодром

Ранее сообщалось, что еще один фигурант уголовного дела по хищению 5,2 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный, замгендиректора Спецстроя Александр Буряков был переведен из СИЗО под домашний арест, заключив сделку со следствием. Как сообщала газета «Коммерсантъ», Буряков дал показания о получении Загорулько откатов за заключение крупных контрактов с подрядчиками. Аналогичные сведения поступили и от экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана, еще одного фигуранта уголовного дела.

По данным издания, после показаний Хризмана и Бурякова Следственный комитет возбудил уголовное дело против Загорулько по ч.6 ст.290 УК (получение взяток в особо крупном размере). 

Теги
коррупция, Спецстрой, «Дальспецстрой»
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