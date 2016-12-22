Комитет Госдумы рассмотрел кандидатуру нового посла России в Турции

Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Алексея Ерхова на пост посла России в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в комитете.
На данный момент Ерхов является главой департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России. Ходатайство МИДа по вопросу назначения посла России в Турции депутатам представил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства. Во время речи посла бывший полицейский Мевлют Алтынташ произвел несколько выстрелов ему в спину. Карлов скончался на месте. Нападавший был убит тогда же в ходе полицейской операции. Андрея Карлова похоронили 22 декабря 2016 года на Химкинском кладбище в Подмосковье.
В Кремле в связи с инцидентом заявляли, что убийство посла Карлова является «ударом по престижу Турции» и «фактически нападением на страну». По словам Пескова, президент России Владимир Путин квалифицировал новость о нападении на Карлова как «теракт».
В Анкаре в январе 2017 года одну из улиц переименовали в честь убитого посла Андрея Карлова.