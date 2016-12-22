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Кремль прокомментировал данные о 18 контактах команды Трампа с Россией
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17:20
Кремль прокомментировал данные о 18 контактах команды Трампа с Россией

В Кремле предложили вспомнить слова президента России Владимира Путина, который назвал «политической шизофренией» обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в связях с российскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию Reuters о том, что представители предвыборного штаба Трампа 18 раз контактировали с российскими политиками.

«Хочу вам напомнить оценку, которую дал президент происходящему сейчас в США в контексте этого сюжета, могу даже ее напомнить конкретно, это «политическая шизофрения», — отметил Песков, передает «РИА Новости». Он отметил, что Путин дал «исчерпывающую дефиницию», и добавить ему нечего. На вопрос, что такое «политическая шизофрения», пресс-секретарь российского президента посоветовал посмотреть словарь Ожегова.

В четверг, 18 мая, Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщал, что экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн и другие участники президентской кампании главы США Дональда Трампа не менее 18 раз контактировали с российскими чиновниками. Как рассказали собеседники агентства, представители Трампа общались с российской стороной по телефону и с помощью писем. По данным источников агентства, контакты были установлены в последние семь месяцев президентской кампании.

Reuters отмечает, что шестью из 18 контактов были телефонные разговоры между послом России в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая Флинна. После того как Трамп стал победителем президентских выборов, Флинн и Кисляк стали общаться чаще. По данным источников агентства, они говорили о возможном создании закрытого канала, по которому Путин и Трамп будут вести переговоры.

Как сообщает Reuters, 12 контактов представители Трампа имели с российскими чиновниками или людьми, которые были близки к Путину. По данным агентства, одним из них был украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук, который также является кумом Путина. Собеседники Reuters рассказали, что во время переговоров стороны обсуждали сотрудничество между США и Россией.

В свою очередь Медведчук опроверг контакты с сотрудниками штаба Трампа. В письме, которое он прислал Reuters, он написал, что не знаком ни с кем из окружения Трампа, никаких переговоров не было.

Президент США Дональд Трамп публикации о его связях с российскими политиками назвал «самой большой охотой на ведьм» в истории США.

В среду, 17 мая, Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, назвал «политической шизофренией» обвинения против Трампа в том, что он рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию во время их встречи в Белом доме. «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения», — сказал российский президент. Он отметил, что подобные обвинения вызывают «озабоченность» России, потому что «трудно представить», что могут сделать те, кто «генерирует» подобную «чушь» и «бред». 

Теги
США, Дмитрий Песков, президентские выборы в США, Дональд Трамп
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