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СК предъявил обвинение по делу о теракте в Петербурге фигуранту Эрматову
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Следственный комитет предъявил обвинение Мухамадюсупу Эрматову — еще одному фигуранту уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Обвиняемый признал свою вину частично. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Эрматов обвиняется по п. «б» ч.3 ст.205 и ч.2 ст.222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). По версии следствия, Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с предполагаемым террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.

Ранее, как отмечает пресс-служба СКР, обвинение было предъявлено Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего по уголовному делу проходят 11 фигурантов.

Фотогалерея Как живет Санкт-Петербург после взрыва в метро 3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая террориста-смертника... Показать 18 фотографий

Взрыв в вагоне петербургского метро, в результате которого погибли 16 человек, включая исполнителя, произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». В тот же день еще одну бомбу обезвредили на станции метро «Площадь Восстания».

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Мухамадюсупа Эрматова ФСБ задержала 11 мая. Сообщалось, что, по предварительным данным, задержанный был связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга и мог быть причастен к организации теракта. 

Теги
Санкт-Петербург, Следственный комитет, Теракт, взрыв в метро
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