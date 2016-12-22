СК предъявил обвинение по делу о теракте в Петербурге фигуранту Эрматову

Фотогалерея Как живет Санкт-Петербург после взрыва в метро

3 апреля в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая террориста-смертника... Показать 18 фотографий