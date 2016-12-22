СК предъявил обвинение по делу о теракте в Петербурге фигуранту Эрматову

Следственный комитет предъявил обвинение Мухамадюсупу Эрматову — еще одному фигуранту уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Обвиняемый признал свою вину частично. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.
Эрматов обвиняется по п. «б» ч.3 ст.205 и ч.2 ст.222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). По версии следствия, Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с предполагаемым террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.
Ранее, как отмечает пресс-служба СКР, обвинение было предъявлено Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего по уголовному делу проходят 11 фигурантов.
Взрыв в вагоне петербургского метро, в результате которого погибли 16 человек, включая исполнителя, произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». В тот же день еще одну бомбу обезвредили на станции метро «Площадь Восстания».
Социальный портрет смертника: кем были взорвавшиеся в России террористы
Мухамадюсупа Эрматова ФСБ задержала 11 мая. Сообщалось, что, по предварительным данным, задержанный был связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга и мог быть причастен к организации теракта.