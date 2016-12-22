Кремль назвал недопустимым нарушение интересов РПЦ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает недопустимым нарушение интересов РПЦ на Украине. Об этом Песков заявил журналистам, передает «Интерфакс».
На пресс-конференции журналисты напомнили Пескову о том, что в Верховной раде отложено рассмотрение законопроекта о статусе Украинской православной церкви Московского патриархата. Пескова спросили о реакции Кремля на этот документ, а также о том, будет ли Кремль вмешиваться в случае его принятия.
«Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви», — сказал Песков.
Сейчас на Украине существует несколько православных церквей: УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Верховная рада рассматривает два документа: законопроект №4511 предусматривает наделение религиозных организаций с руководством из России, как «государства-агрессора», особым статусом и пересмотр порядка регистрации таких организаций.
Патриарх призвал Порошенко помешать принятию «антицерковных законов»
Законопроект №4128 направлен на свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам. 17 мая глава РПЦ обратился к лидерам «нормандской четверки», папе римскому и генсеку ООН с призывом воспрепятствовать принятию «антицерковных законов» на Украине.