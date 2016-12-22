Основатель Fox News умер в возрасте 77 лет

Основатель и бывший глава американского канала новостей Fox News Роджер Эйлс умер в США в возрасте 77 лет, сообщает Fox News со ссылкой на заявление семьи покойного.

Карьера Эйлса на телевидении стартовала в начале 1960-х годов, а в 1996 году он стал основателем и гендиректором входящего в состав медиаконцерна Руперта Мёрдока Fox Broadcasting Corporation телеканала Fox News. Свой пост Эйлс вынужден был оставить в 2016 году на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к сотрудницам телеканала.

В политике Эйлс поддерживал Республиканскую партию, был консультантом по СМИ у Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. В ходе президентской кампании 2016 года Эйлс сотрудничал с Дональдом Трампом и помогал ему готовиться в телевизионным дебатам.