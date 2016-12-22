СМИ узнали о возможном аресте солиста «Би-2» за хранение марихуаны

Солисту группы «Би-2» Егору Бортнику (Лева Би-2), задержанному накануне во время матча «Спартак» — «Терек» за хранение марихуаны, грозит до 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Леву составили протокол по статье 6.8 КоАП РФ. Это значит, что его могут арестовать на 15 суток или оштрафовать — до 5 тыс. руб.», — сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали Бортника за хранение марихуаны в среду, 17 мая. Он был доставлен для разбирательств в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево. Как сообщал ТАСС со ссылкой на сотрудника полиции Москвы, общий вес пакетика с марихуаной, изъятого у музыканта, составил 0,5 г.

Согласно ст.228 УК РФ при обнаружении у гражданина менее 2 г гашиша и менее 6 г марихуаны ему могут вменить только административное правонарушение. Это влечет за собой штраф или административный арест до 15 суток.

При этом директор группы «Би-2» Руслан Волков заявил РБК, что ему ничего не известно о задержании Бортника. Он добавил, что участники группы сейчас «находятся в отпуске».