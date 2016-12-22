Правозащитники заявили о смене главы колонии после избиения Непомнящих

Начальника колонии ИК №1 в Ярославле Александра Чирва, в которой во время обыска избили фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и других заключенных, уволили. Об этом сообщила РБК адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

По ее словам, об этом ей рассказали в дежурной части колонии. «Вместо него теперь назначен подполковник внутренней службы Дмитрий Николаев. На Чирва мы написали множество жалоб от юристов фонда во все инстанции. В частности, в Следственный комитет о недопусках к осужденным их представителей Якова Ионцева и Сергея Шарова. И вот ФСИН принял решение», — рассказала адвокат. Она добавила, что о новом начальнике пока ничего не знает.

В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области РБК заявили, что Чирва «находится в очередном отпуске».

Об избиении Ивана Непомнящих в исправительной колонии ИК №1 в Ярославле заявил его адвокат Дмитрий Динзе 24 апреля. Он также сообщал, что кроме его подзащитного избили еще ряд заключенных. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила «Новой газете», что помимо Непомнящих избили Евгения Макарова и Руслана Вахапова. В управлении ФСИН по Ярославской области 25 апреля заявили, что в колонии не избивали осужденного, а «применили загиб руки за спину» после его сопротивления.

ЕСПЧ 28 апреля обязал Россию провести медобследование Непомнящих и других осужденных после сообщений об избиении в колонии. Суд постановил, что результаты обследования российская сторона должна предоставить до 4 мая. После этого администрация колонии продлила Непомнящих срок содержания в штрафном изоляторе еще на шесть суток. Пресс-секретарь фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков сообщил 2 мая, что адвокатов не пустили к осужденному по «болотному делу» Ивану Непомнящих и к осужденным по другим делам Руслану Вахапову и Евгению Макарову после сообщений об их избиении.

Минюст 6 мая ответил на запрос ЕСПЧ, который просил объяснить причину «невыполнения обеспечительных мер» в отношении Непомнящих и осужденных Евгения Макарова и Руслана Вахапова.

Согласно сообщению ведомства, которое поступило в распоряжение РБК, 4 мая Россия «проинформировала» ЕСПЧ об «успешном соблюдении обеспечительных мер», которые применили согласно правилу 39 Регламента Европейского суда по жалобе №31236/17 «Вахапов и другие против России». «Публичное обсуждение» содержания документа, который направляли от имени властей России в ЕСПЧ, «не практикуется», отметили в Минюсте.