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В Москве полицейский ударил снимавшую его действия женщину
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16:00
В Москве полицейский ударил снимавшую его действия женщину

Полицейский Николай Рычагов стал фигурантом уголовного дела, после того как он ударил женщину, снимавшую его на камеру телефона. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Дело возбуждено по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и совершенных с причинением насилия). Наказание по данной статье предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

В сообщении ведомства отмечается, что заявление на полицейского написала 48-летняя жительница района Ховрино. В своем обращении она рассказала, что инцидент произошел 5 апреля. Женщина стояла около подъезда жилого дома по улице Петрозаводская и разговаривала со своим знакомым. Около них остановился автомобиль патрульно-постовой службы полиции и из нее вышел Рычагов. По ее словам, он стал без причины нецензурно выражаться в отношении потерпевшей и применил к ним силу.

Женщина решила снять происходящее на камеру своего мобильного телефона. В ответ на это полицейский ударил ее рукой по лицу. Женщина упала на асфальт. После этого сотрудник полиции «ногой выбил упавший из ее рук мобильный телефон». Действия Рычагова сняли камеры видеонаблюдения, установленные на дверях подъезда. Кроме того, показания против него дали очевидцы.

Пострадавшая в результате инцидента сломала палец на правой руке. Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено после прокурорской проверки по заявлению потерпевшей. 

Теги
полицейский, избиение, столкновения с полицией
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