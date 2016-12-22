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Горняки в Забайкалье прекратили забастовку после приезда губернатора
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Горняки в Забайкалье прекратили забастовку после приезда губернатора
Общество, 15:21
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Горняки в Забайкалье прекратили забастовку после приезда губернатора

Работники шахты «Юго-Западная» Дарасунского рудника прекратили забастовку и вышли на поверхность после переговоров с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой, сообщила РБК работник шахты.

«89 человек вышли из шахты. Они договорились. Сколько положено, им выплатят. Рудник обещал сегодня перечислить. Сейчас работники поехали на площадь, там идет митинг, где собрались их родные и жители поселка», — сообщила собеседник РБК.

По ее словам, работа шахты не прекращена. «Завтра все выйдут на смену. Продолжается работа. По крайней мере, сейчас», — добавила она.

Ранее 18 мая стало известно, что около 80 горняков Дарасунского рудника Забайкальского края устроили забастовку и отказывались выходить на поверхность из-за задержки зарплаты. В район забастовки выехала губернатор Наталья Жданова. На сайте администрации региона сообщалось, что Жданова намерена «на месте разобраться в ситуации».

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации района, ​местные власти не знают о происходящем и пытаются «решить проблему».

В свою очередь, помощник президента компании «Южуралзолото группа компаний» по связям с общественностью Наталия Мартыненко сообщила РБК, что шахту «Юго-Западная» закрыли, уже после того как на ней началась забастовка. По словам Мартыненко, задолженностей по зарплате нет, а рабочие отказались покинуть шахту из-за «задержки выплаты аванса на три дня».

Теги: забастовка , шахта , задержка зарплат
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