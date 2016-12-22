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Три украинских мобильных оператора заблокировали российские сайты
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15:21
Три украинских мобильных оператора заблокировали российские сайты

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» заблокировал доступ к попавшим под санкции интернет-ресурсам России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

Ранее доступ к попавшим в список санкций российским сайтам заблокировал другой крупнейший мобильный оператор Украины — «Vodafone-Украина». Еще один крупный украинский мобильный оператор Lifecell планирует закрыть доступ к российским соцсетям 18 мая. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе компании.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая 2017 года подписал указ о введении санкций против 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. Основные ограничения, связанные с введенными санкциями, — запрет на въезд, использование имущества, ведение экономической деятельности. Наравне с российскими СМИ, авиакомпаниями и банками в санкционный список попали компании Mail.Ru Group и «Яндекс», а также социальные сети этих компаний.

На следующий день 16 мая Порошенко закрыл свои официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и призвал граждан Украины последовать его примеру «из соображений безопасности». Указ Порошенко вступил в силу 17 мая.

Тогда же международная организация Human Rights Watch призвала Петра Порошенко отменить указ о блокировке российских сайтов. Эксперт организации Human Rights Watch по Украине Таня Купер назвала указ президента Украины «циничной, политически выгодной атакой на право получения информации, затрагивающая миллионы украинцев».

Украинский юрист Роман Лихачев 18 мая подал иск в суд на Порошенко и потребовал признать незаконной блокировку российских сайтов. Он отметил, что не намерен «мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан». 

Теги
Украина, Санкции, социальные сети, «Киевстар»
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