«Роснефть» подала заявку на аукцион на Эргинское нефтяное месторождение

«Роснефть» подала заявку на участие в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, передает ТАСС.
По его словам, компания уже перевела задаток в размере 130 тыс. руб. Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет 12 июля, сумма стартового платежа – 7,4 млрд руб.
Дата проведения аукциона стала известна в начале мая. Информация о переносе аукциона появилась в апреле 2017 года. По словам источника РБК в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра), перенос был связан с проведением повторного согласования аукциона в правительстве из-за увеличения сумму разового платежа. Процедура согласования занимает один месяц, поэтому сроки аукциона сдвинулись. В феврале 2017 года глава Минприроды Сергей Донской заявлял, что аукцион на Эргинское месторождение пройдет в середине года.
Эргинское нефтяное месторождение — одно из крупнейших разведанных месторождений в России. Оно находится в 45 км южнее от города Ханты-Мансийск. Запасы Эргинского месторождения оцениваются в 102,7 млн т.