В центре Москвы в аварии с маршруткой погибли два человека

В результате столкновения трех автомобилей в центре Москвы погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По данным ТАСС, в результате ДТП один человек пострадал, двое погибли.

Авария произошла возле дома № 16 в Новолужнецком проезде. Столкнулись легковушки Volvo, Hyundai и микроавтобус маршрутного такси № 806, одна из машин перевернулась. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. В настоящий момент движение транспорта в районе ДТП затруднено.

В пресс-службе ГИБДД по Москве РБК подтвердили информацию о ДТП в Новолужнецком проезде. «Произошло столкновение четырех транспортных средств: автобуса и трех легковых машин. Двое погибли один пострадал. Обстоятельства уточняются», — сказала сотрудник пресс-службы.

В Москве 15 мая на Дмитровском шоссе Hyundai на большой скорости врезался в столб. Авария произошла в районе дома 165 до Дмитровскому шоссе. В результате ДТП погибли водитель и пассажир машины. Еще один пострадавший скончался на пути в больницу.