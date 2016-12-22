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Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума
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12:08
Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума

Биржевой курс фунта стерлингов к доллару США впервые с 30 сентября 2016 года поднялся выше 1,3$/£. На максимуме курс фунта достиг отметки 1,3046$/£, что примерно на 0,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным Bloomberg, укрепление фунта произошло на фоне сообщений о существенном росте объемов розничной торговли в Британии. По данным Национальной статистической службы, в апреле они выросли на 2,3%, что компенсировало зафиксированный в марте провал в 1,4%.

Курс фунта к доллару резко упал после победы на референдуме в Британии сторонников выхода страны из Евросоюза. В начале октября 2016 года курс фунта стерлингов к доллару США опустился до минимума более чем за 30 лет, на минимуме стоимость британской валюты снизилась до отметки 1,145 доллара за фунт.

На Московской бирже курс фунта к рублю в четверг открыл ростом третью торговую сессию подряд и вновь поднялся выше 75 руб. На максимуме курс фунта достиг отметки 75,253 руб., что на 1,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

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