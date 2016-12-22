В Раде отклонили введение санкций против Януковича и его окружения

Верховная рада Украины отклонила проект постановления № 5350 о способах защиты национальных интересов, безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, а также противодействия терроризму. Документ, который опубликован на сайте Рады, в том числе предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрить и рассмотреть предложения по санкциям против бывшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения. Это стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, которое вел телеканал «112 Украина».

За принятие документа о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины проголосовали 202 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов, недобор составил всего четыре голоса.

Инициаторами документа по введению санкций против Януковича стали народные депутаты Украины, председатель парламентского комитета по вопросам национальной политики и обороны Сергей Пашинский​ и председатели некоторых других комитетов. В случае вступления решения СНБО в силу депутаты хотели призвать Евросоюз (ЕС), США и другие страны ввести аналогичные санкции.

2 марта 2017 года ЕС продлил санкции в отношении бывшего президента Украины и его окружения на год и решил снять санкции с бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Виктор Янукович покинул Украину весной 2014 года из-за многочисленных протестов. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, включая дело об узурпации власти на Украине. В марте того же года Евросоюз ввел санкции против Януковича и ряда чиновников из его окружения. Они запрещают фигурантам списка въезд в страны в ЕС и замораживают их банковские счета.​

Украина подозревает Виктора Януковича в госизмене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». После введения санкций против семьи Януковичей в 2014 году они оспорили их в суде Люксембурга.