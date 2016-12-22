В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину

Неизвестные облили красной краской памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве, об этом сообщает украинский телеканал «112 Украина».
«На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник», — передает телеканал.
В конце апреля памятник Ватутину уже подвергался вандализму — неизвестные повесили на памятник табличку с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами». МИД России тогда прокомментировал случившееся в своем Twitter.
«Уверены, что, несмотря на все потуги нынешнего режима, 9 мая остается великим праздником и для миллионов жителей Украины. Призываем украинские власти предпринять необходимые меры по недопущению осквернения памяти тех, кто спасал мир от коричневой чумы», — заявил представитель российского МИДа.
Генерал армии, Герой Советского Союза Николай Ватутин руководил 1-м Украинским фронтом во время Киевской наступательной операции, в результате которой в 1943 году город был освобожден от фашистов. В 1944 году украинские националисты обстреляли его машину в Ровенской области. В результате нападения Ватутин был ранен в ногу, впоследствии у него развилась гангрена. В апреле 1944 года Ватутин умер из-за заражения крови.