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В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ

Машина скорой помощи

Фото: Emrah Gurel / AP
На юге Турции в аварию попал автобус с туристами. По данным турецких СМИ, машина перевозила приезжих из России. Посольство РФ в Анкаре утверждает, что в аварии пострадали граждане Украины

Автобус с туристами перевернулся на юго-западе Турции. В ДТП пострадали 18 человек, передает турецкое агентство DHA. Оно утверждает, что пассажирами были граждане России.

Инцидент произошел между городами Мугла и Денизли, сообщило издание Hurriyet. По его данным, среди раненых лишь двое граждан Турции.

Между тем пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова сообщила РБК, что граждан России в автобусе не было. По ее словам, автобус перевозил туристов из Украины.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил РБК, что у ассоциации пока нет информации о российских туристах, которые попали в аварию в Турции.

Местная полиция изучает причины произошедшего. Известно, что авария произошла рано утром на узкой дороге. Автобус вез туристов из Бодрума в Памуккале.

В субботу, 13 мая, крупное ДТП с автобусом также произошло на юго-западе Турции. Тогда автобус с туристами перевернулся на горной трассе Мугла — Анталья в районе города Мармарис. Жертвами аварии стали 24 человека, еще десять пострадали. Все они были гражданами Турции, ехавшими на экскурсию.

Одна из самых крупных аварий с участием российских туристов произошла в Турции в августе 2015 года. Тогда автобус, ехавший по дороге Памуккале — Анталья, перевернулся в районе города Денизли. Погибли трое граждан России, еще 20 попали в больницу.
  

Теги
Украина, ДТП, Турция, ДТП в Турции
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