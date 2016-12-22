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Московская биржа сократила чистую прибыль на 28,4%
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10:33
Московская биржа сократила чистую прибыль на 28,4%

Московская биржа (MOEX) сократила чистую прибыль на 28,4% в первом квартале 2017 года. Об этом говорится в опубликованной на сайте биржи отчетности по МСФО.

Чистая прибыль сократилась до 4,998 млрд руб., то есть на 28,4%, к уровню первого квартала 2016 года.

Операционные доходы Московской биржи в первом квартале 2017 года сократились на 19,3%, до 9,469 млрд руб. по сравнению с 11,73 млрд руб. в первом квартале 2016 года. Операционные расходы биржи увеличились на 6,7%, до 3,281 млрд руб.

Операционная прибыль снизилась на 28,6%, до 6,188 млрд руб. В первом квартале 2016 года операционная прибыль составляла 8,663 млрд руб.

EBITDA в первом квартале 2017 года снизилась на 24,7%, до 6,902 млрд руб. с 9,166 млрд руб. в первом квартале 2017 года. Рентабельность по EBITDA в первом квартале 2017 года составила 72,9%. В первом квартале 2016 года этот показатель составлял 78,1%. 

Теги
Московская биржа, прибыль, расходы, МСФО
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