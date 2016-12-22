Московская биржа сократила чистую прибыль на 28,4%

Росприроднадзор возбудил дело в отношении Московского НПЗ

«Роснефть» подала заявку на аукцион на Эргинское нефтяное месторождение

Президент Армении отправил в отставку правительство республики

В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски

РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной

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В Раде отклонили введение санкций против Януковича и его окружения

Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

В центре Москвы в аварии с маршруткой погибли два человека

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны

В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер с телефонами

Курс фунта к доллару достиг семимесячного максимума

Минюст назвал условия изъятия единственного жилья у должников

В Ura.ru пришли с обыском по делу о клевете на экс-генпрокурора Скуратова

В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину

Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина

«Спартак» сделал предложение бывшему защитнику «Барселоны»

СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами

Facebook оштрафовали на €110 млн за обман при приобретении WhatsApp

Солиста «Би-2» привлекли к ответственности за хранение марихуаны

В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл

Российские правозащитники вывезли из Чечни более 40 геев

В Турции перевернулся автобус с туристами из СНГ

Губернатор Забайкалья выехала к месту забастовки 80 шахтеров

Суд отказался прекратить рассмотрение иска Усманова к Навальному

Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем