Уровень сероводорода в столичном районе Капотня был превышен в 15 раз

Уровень сероводорода в московском районе Капотня в ночь на 18 мая был превышен в 15 раз. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосэкомониторинга, повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксировала автоматическая станция контроля между полуночью и 4 часами утра.
Помимо этого в Капотне около 2:00 мск в 1,3 раза был превышен допустимый уровень диоксида серы.
Накануне утром Роспотребнадзор сообщил о превышении уровня сероводорода в столичных районах Капотня, Кузьминки, Печатники и Некрасовка в 8,5 раз. При этом в ночь на 17 мая уровень сероводорода превышал допустимый уровень в 51 раз. В МЧС подобные данные объяснили неисправностью датчика Мосэкомониторинга.