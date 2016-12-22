Фабрики бренда Иванки Трамп в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час

Некоммерческая организация China Labor Watch, расположенная в Нью-Йорке, исследовала условия работы на двух китайских фабриках, производящих одежду для бренда дочери президента США Иванки Трамп.
Она заявила о нарушениях условий труда: продолжительность рабочего дня, по данным НКО, составляет 12,5 часов; сотрудники работают шесть дней в неделю. При этом их месячный заработок составляет около 2,5 тыс. юаней (около $363), пишет Bloomberg. В итоге зарплата некоторых сотрудников составляет один доллар в час.
При этом НКО, отмечает издание, не предоставило доказательств этим утверждениям, а также отказалась назвать конкретные фабрики, на которых были выявлены нарушения. China Labor Watch отправила 27 апреля письмо с изложением найденных нарушений Иванке Трамп, ответ на него пока не поступил.
Президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм заявила, что компания соблюдает все необходимые положения трудового законодательства. Она добавила, что отвечать на бездоказательные обвинения, касающиеся неназванной фабрики, «невозможно», сообщает Bloomberg.
Одежду под брендом Ivanka Trump в феврале отказались продавать в сети магазинов Nordstrom, формально объяснив такое решение низким спросом. Однако по времени решение совпало с акцией протеста против президента США, участники которой критиковали Nordstrom за сотрудничество с семьей президента.