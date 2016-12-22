Горняки в Забайкалье отказались выходить из шахты из-за задержки зарплаты

Примерно 80 шахтеров отказываются подниматься из золотодобывающей шахты Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края из-за задержки заработной платы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации района.
По словам собеседника агентства, администрация знает о происходящем и пытается «решить проблему». Источник не уточнил, шахтеры какой компании объявили забастовку.
К месту забастовки выехал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщается на его официальном сайте. По его поручению туда также отправился прокурор Забайкальского края Василий Войкин. В краевой прокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что вылет прокурора задерживается из-за сильного ветра.
На шахту отправилась и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Как сообщается на официальном портале края, она намерена «на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта». В сообщении также отмечается, что в забастовке на шахте участвует 81 человек. Горняки требуют, чтобы им выплатили зарплату за апрель текущего года. Для бастующих была организована подача пищи и воздуха, добавили на официальном портале края.
По факту забастовки Следственный комитет (СК) по Забайкальскому краю начал проверку. По данным ведомства, по поручению главы краевого СК Юрия Русанова выехали следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.