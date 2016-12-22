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Исполнительный директор Halliburton заявил о своей отставке
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09:41
Исполнительный директор Halliburton заявил о своей отставке

Исполнительный директор нефтесервисной компании Halliburton Дейв Лесар уходит в отставку, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Лесар покинет свой пост 1 июня, после чего главным исполнительным директором компании станет его заместитель Джефф Миллер. При этом Лесар не полностью отойдет от дел компании — до декабря 2018 года он останется членом совета директоров Halliburton. Позднее, по достижении Лесаром возраста 65 лет, он планирует покинуть бизнес и уйти на пенсию.

По информации агентства, будущий главный исполнительный директор Джефф Миллер пользуется репутацией человека, который в состоянии реализовать успешный проект. Первоочередной задачей Миллера станет работа с клиентами, которых сейчас требуется убедить в необходимости повышения цен на услуги Halliburton, отмечает агентство.

В апреле в Halliburton сменился финансовый директор Марк МакКоллум — он перешел в конкурирующую компанию Weatherford. По итогам 2016 года доходы Halliburton упали на 33% и составили $15,9 млрд.

Halliburton — одна из крупнейших нефтесервисных компаний, специализирующаяся на производстве оборудования для бурения скважин, обслуживании трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для нефтегазовой отрасли. Штаб-квартиры компании находятся в Хьюстоне. 
Теги
отставка, Halliburton, нефтесервисные компании
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