Исполнительный директор Halliburton заявил о своей отставке

Исполнительный директор нефтесервисной компании Halliburton Дейв Лесар уходит в отставку, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Лесар покинет свой пост 1 июня, после чего главным исполнительным директором компании станет его заместитель Джефф Миллер. При этом Лесар не полностью отойдет от дел компании — до декабря 2018 года он останется членом совета директоров Halliburton. Позднее, по достижении Лесаром возраста 65 лет, он планирует покинуть бизнес и уйти на пенсию.
По информации агентства, будущий главный исполнительный директор Джефф Миллер пользуется репутацией человека, который в состоянии реализовать успешный проект. Первоочередной задачей Миллера станет работа с клиентами, которых сейчас требуется убедить в необходимости повышения цен на услуги Halliburton, отмечает агентство.
Halliburton — одна из крупнейших нефтесервисных компаний, специализирующаяся на производстве оборудования для бурения скважин, обслуживании трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для нефтегазовой отрасли. Штаб-квартиры компании находятся в Хьюстоне.