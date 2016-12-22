Между Россией и КНДР открыли грузопассажирское морское сообщение

Между российским Владивостоком и северокорейским портом Раджин открылось грузопассажирское паромное сообщение, сообщает японская газета Nikkei.
Первый грузопассажирский паром Mangyongbong, которому запрещено было заходить в Японию после ракетных испытаний КНДР,
пришел из Раджина в порт Владивостока утром в четверг, 18 мая.
По данным «Интерфакса», на борту парома могут находиться до 193 туристов, а также до 1 тыс. т грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). До конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу, отмечает агентство. Планируется, что первое время на нем будут перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.
О том, что компания «ИнвестСтройТрест» начнет регулярные грузопассажирские перевозки между Россией и Северной Кореей, стало известно в апреле. Как сообщала газета Nikkei, запуск регулярного сообщения — это «знак, что Россия готова расширять экономическое сотрудничество с Северной Кореей, несмотря на продолжение Пхеньяном ядерной и ракетной провокации».