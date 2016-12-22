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Власти Москвы отследят цены в гостиницах во время Кубка конфедераций
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Власти Москвы отследят цены в гостиницах во время Кубка конфедераций
Общество, 08:57
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Власти Москвы отследят цены в гостиницах во время Кубка конфедераций

Столичные власти начали отслеживать цены на гостиничные услуги в преддверии Кубка конфедераций. Мониторинг продлится до 2 августа, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

По данным мэрии, на время проведения Кубка во всех городах, которые принимают турниры, утверждена максимальная стоимость гостиничного обслуживания. Фиксированная стоимость будет действовать месяц до начала соревнований, во время их проведения, а также месяц после Кубка.

В мэрии отметили, что максимальная стоимость зависит от категории отеля и типа номера. «В Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 руб. за сутки, в однозвездочных — 6570 руб., в трехзвездочных — 10750 руб.», — рассказали в мэрии. Там добавили, что в эту стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования, а также завтрак, если он включен в базовый тариф.

Фиксированность цены в мэрии объяснили тем, что в странах​ — организаторах международных турниров цены на номера в гостиницах повышались в несколько раз, что «отпугивало» болельщиков.

По сообщению мэрии, отслеживать цены на гостиничные услуги будет специальная ​межведомственная рабочая группа. В нее входят департамент спорта и туризма Москвы, представители префектур, ГУ МВД по городу Москве и Роспотребнадзора.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Теги: цены , Кубок конфедераций
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