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Общество
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С горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера эвакуировали экипаж
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С горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера эвакуировали экипаж

Всех членов экипажа с горящего у берегов Камчатки в Охотском море траулера «Капитан Чернов» эвакуировали. Об этом сообщил начальник Морского спасательного координационного подцентра Петропавловска-Камчатского Артур Рец, передает «Интерфакс».

«Все шесть человек, в том числе капитан, остававшиеся на горящем «Капитане Чернове», эвакуированы на борт рефрижераторного судна «Лиманский», — сказал Рец. По его словам, ранее была эвакуирована друга часть экипажа. Оставшиеся моряки в течение шести часов пытались самостоятельно потушить пожар, однако огонь продолжал распространяться. В данный момент судно продолжает гореть.

Рец отметил, что состоянию здоровья моряков ничего не угрожает, медицинская помощь им не понадобилась.

«Капитан Чернов» загорелся в ночь на четверг, 18 мая. В момент возгорания на борту находилось 27 человек. На место случившегося было направлено спасательное судно «Суворовец». Однако, как ранее сообщал Рец, добраться до горящего траулера оно сможет не раньше чем через два дня. 

Теги
пожар, Камчатка
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