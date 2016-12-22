СМИ сообщили о новых обвинениях фигурантам дела о хищениях в «Ростехе»

Фигурантам дела о хищениях в размере 2,5 млрд руб. в госкорпорации «Ростех» предъявлены новые обвинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Новые обвинения предъявили экс-гендиректору ОАО «Московское конструкторское бюро «Космос» Мураду Сафину и бывшему главе ОАО «Промпоставка» Руслану Сулейманову. Их обвиняют в организации преступного сообщества в соответствии с ч.1 ст.210 Уголовного кодекса. Кроме того, в ближайшее время планируется предъявить обвинения в участии в преступном сообществе ряду других фигурантов дела.
Следователи полагают, что Сафин и Сулейманов создали преступную группу еще в 2008 году с целью хищения бюджетных средств. При этом они завышали стоимость работ по госконтрактам и цены на запчасти, а для отмывания денег использовали созданные ими фирмы-однодневки. Сумма ущерба по фиктивным контрактам, по мнению следователей, составляет 2,421 млрд руб.
В то же время адвокаты обвиняемых выступили против новых обвинений. Адвокат Сулейманова Юлия Бондаренко заявила, что целью следствия является продление содержания под арестом. Если новые обвинения не будут предъявлены, срок ареста истечет в мае. «Основные обвиняемые по делу уже целый год находятся в СИЗО, их уже давно не допрашивают, а назначенные экспертизы выполнены», — отметила Бондаренко.
Сафин и Сулейманов были арестованы в июне 2016 года. Изначально их обвиняли в хищении 800 млн руб., однако позднее оценка суммы ущерба выросла.