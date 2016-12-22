В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны

Группа депутатов бразильского парламента призвала провести процедуру импичмента против президента страны Мишела Темера. Поводом для этого стала видеозапись, на которой Темер обсуждает возможность подкупа экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, сообщает издание UOL.
Видеозапись была направлена в Верховный суд страны владельцами компании по производству говядины JBS SA, братьями Жоэсли и Уэсли Батиста. На ней нынешний глава государства обсуждает с бизнесменами вопрос подкупа Куньи в связи с импичментом против предыдущего главы Бразилии Дилмы Руссефф. «Вы должны держать это в секрете, ясно?» — цитирует слова Темера на видео бразильское издание.
Заявка на проведение процедуры уже была подана, однако пока не зарегистрирована. Если это произойдет, в Бразилии будет созвана специальная комиссия по этому вопросу.
В связи с публикацией видеозаписи Темер уже выступил с официальным заявлением. Он опроверг свое участие в этом коррупционном акте. Темер при этом подтвердил, что действительно встречался с владельцами компании JBS, однако, по его словам, на встрече не шла речь подкупе Куньи.
Предыдущий президент страны Дилма Руссефф ушла в отставку после импичмента, связанного с коррупционным скандалом вокруг нефтяной компании Petrobras. Кроме того, ее обвинили в бюджетных махинациях. По этому же делу был задержан еще один экс-глава государства — Луис да Силва. Экс-спикер Кунья, покинувший пост в 2016 году, за участие в коррупционных схемах был приговорен к 15 годам заключения.