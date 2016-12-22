В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны

Президент Армении отправил в отставку правительство республики

РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной

В Раде отклонили введение санкций против Януковича и его окружения

Глава МИД Турции назвал недостаточными усилия НАТО по защите страны

В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину

Суд отказался прекратить рассмотрение иска Усманова к Навальному

Усманов обвинил Навального во лжи и назвал его неучем

США отказались от планов запретить провозить ноутбуки в самолетах из ЕС

На Украине подали в суд на Порошенко за блокировку российских сайтов

Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Асада

СМИ узнали о возможном увеличении затрат на ВДВ и Сухопутные войска

Турчинов заявил о присутствии российских спецслужб в Facebook

NBC узнал о ключевых фигурах в расследовании спецпрокурора по России

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Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России

В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией

СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР

WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде

США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой