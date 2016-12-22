Турчинов заявил о присутствии российских спецслужб в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российские спецслужбы в присутствии в социальной сети Facebook. Об этом, как передает «24 Канал», Турчинов заявил во время брифинга перед журналистами.
Турчинов отметил, что в отличие от российских социальных сетей, попавших под санкции на Украине, Facebook и Twitter охотно сотрудничают с правоохранительными органами Украины. «Когда идет фейковая страница, пропагандирующая войну, насилие, сепаратизм, то когда такая страница появляется и в Facebook, Twitter и украинская спецслужба обращается к ним с заявлением о том, что эта страница несет негативное, опасное содержание, они сразу ее удаляют», — рассказал он.
В «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», по мнению Турчинова, подобное невозможно из-за противодействия ФСБ. В то же время, по мнению секретаря СНБО, зарубежные социальные сети также находятся под определенным влиянием российских спецслужб. «Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию», — рассказал Турчинов. При этом он отметил, что на Украине намерены с этим бороться. «Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», — подчеркнул он.
Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов
Санкции в отношении российских интернет-компаний были введены указом президента Украины Петра Порошенко 15 мая. В целом санкции предусмотрены в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. В число интернет-компаний из этого списка попали сервисы Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и принадлежащие холдингу популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также «Яндекс».