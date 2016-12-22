NBC узнал о ключевых фигурах в расследовании спецпрокурора по России

Основными фигурами в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного на расследование дела о связях Дональда Трампа с Россией, станут экс-глава избирательного штаба Пол Манафорт и бывший советник президента Майкл Флинн. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах США сообщает телеканал NBC.
По словам источников, хотя Манафорту и Флинну не были предъявлены обвинения, именно они считаются главными фигурантами дела. Мюллер уделит особое внимание их возможным связям с Россией, включая деловые контакты, общение с официальными лицами и денежные переводы.
Как отмечают источники NBC, большой интерес следствия уже привлекли сделки Флинна и Манафорта с недвижимостью. Как стало известно ранее, Минюст США уже запрашивал данные о банковских счетах и переводах Манафорта. Интерес у правоохранительных органов вызвало появление у него денег на рефинансирование долга по недвижимости в Нью-Йорке.
Накануне The New York Times сообщила, что Дональд Трамп требовал от экс-главы ФБР Джеймса Коми закрыть расследование против Майкла Флинна. Слова Трампа Коми зафиксировал в записке, которую потом показал нескольким своим приближенным. В то же время эту телеканал FoxNews со ссылкой на источники в окружении Флинна сообщил, что экс-советник Трампа никогда не просил президента помочь выйти из-под расследования.