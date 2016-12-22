Националист Дацик попытался сбежать из здания суда в Санкт-Петербурге

Националист Вячеслав Дацик, обвиняемый в разбойных нападениях, попытался сбежать из здания суда во время конвоирования. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В сообщении в группе ведомства «ВКонтакте» сообщается, что во время судебного заседания Дацик «стал вести себя несдержанно и агрессивно». В связи с этим судья решил выдворить его из зала суда. «При препровождении его из зала подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны», — говорится в сообщении ведомства. Попытку побега пресекли сотрудники ОМОН.
Вячеслав Дацик был задержан в мае 2016 года, после чего суд вынес решение о его аресте. Против него было возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, в ночь на 18 мая 2016 года Дацик ворвался в подпольный публичный дом и заставил его персонал голыми пройти до ближайшего отделения полиции. После этого аналогичные действия он предпринял в отношении сотрудниц мини-отеля на улице Чапыгина.