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Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера
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Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера

Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что 21 год тайно пилотировал пассажирские лайнеры. Об этом он рассказал в интервью голландской газете De Telegraaf.

Виллем-Александр пилотировал гражданские лайнеры до и после своего восхождения на трон в 2013 году. Как отметил голладский монарх, пилотирование самолета было для него «мечтой детства». Король давно увлекался пилотированием и обладает лицензией пилота. Для того сохранения лицензии необходимо получать практику и проводить в кабине самолета не менее 150 часов, рассказал король.

С этой целью он дважды в месяц инкогнито садился за штурвал пассажирского лайнера авиакомпании KLM Cityhopper, дочернего предприятия KLM  (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, «Королевская авиационная компания»). Он всегда находился в кресле второго пилота. Кроме того, по словам короля, ему доставляло удовольствие приветствовать пассажиров от имени экипажа.

Раньше король пилотировал лишь авиалайнер Fokker 70, вместимостью до 90 человек, Однако этим летом он намерен пройти переобучение на более крупный Boeing 737, поскольку Fokker 70 будет постепенно сниматься с использования. Кроме того, король хотел бы совершать на нем более длительные рейсы.

Виллем-Александр взошел на трон Королевства Нидерландов после отречения своей матери, королевы Беатрикс, в 2013 году. По материнской линии он является потомком российского императора Павла I. В Нидерландах установлена конституционная монархия, по которой король имеет ограниченную возможность участия в политической жизни страны, хотя и считается главой государства. 

Теги
Нидерланды, король
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