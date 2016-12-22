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СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию
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01:47
СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию

Боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» планируют создать подразделение, объединяющее экспертов по химическому оружию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. 

В одну структуру будут сведены специалисты по химическому оружию, которые раньше раздельно работали в Ираке и Сирии. Подразделение будет базироваться на подконтрольной ИГ территории в Сирии рядом с иракской границей. Источник издания отметил, что подобный интерес ИГ к химическому оружию может быть объяснен желанием противостоять натиску сил международной коалиции, готовым к наступлению на столицу «Исламского государства» город Ракку. 

Издание отмечает, что в зона, где планируется сформировать подразделение, после падения Ракки может стать новым оплотом ИГ в регионе. По данным источника издания, в этом же районе может скрываться лидер террористической организации Абу Бакр аль-Багдади. Информацию о том, что руководство ИГ покидает Ракку подтвердили и американские военные. «Мы знаем, что они вывели значительную часть руководства из Ракки, и также мы полагаем, что они эвакуировали свой технический персонал и оборудование», — цитирует CNN пресс-секретаря Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэй. 

В середине апреля стало известно, что боевики ИГ организовали химическую атаку в ходе боев за город Мосул. При атаке на иракских военных они использовали хлор.

Ранее помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов предупредил о растущем риске террористических химатак в России. Он отметил, что об этом свидетельствуют неоднократные факты применения химического оружия террористическими группировками.

От войны к террору: как человечество запрещало химическое оружие 

Теги
Сирия, «Исламское государство»
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