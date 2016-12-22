В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом

Региональные власти снесут дом в Волгограде, пострадавший от взрыва газа 16 мая. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает «Интерфакс».
Он сообщил, что власти ориентировались на доклад экспертов о состоянии дома. «Заключение однозначное - здание не подлежит восстановлению и не пригодно для дальнейшего проживания. Принято решение о сносе дома», — сообщил Бочаров.
Жителям дома будут выданы жилищные сертификаты из расчета не более 35 тыс. рублей за квадратный метр. Деньги на это выделит Резервный фонд области. Кроме того, жильцам квартир из первого и второго подъезда, которые не были разрушены взрывам, власти помогут с вывозом вещей. Им выделят транспорт и складские помещения при необходимости.
Сертификаты на приобретение новых квартир жильцы получат не ранее чем через две недели, когда будет разработан соответствующий нормативный акт. Снос дома начнется после завершения оперативно-следственных мероприятий.
Взрыв в жилом доме в Волгограде произошел 16 мая. Причиной происшествия стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, причем работы выполняла кампания, не имевшая на них разрешения. В результате взрыва оказался разрушен подъезд жилого дома. По последним данным, число жертв достигло четырех человек.