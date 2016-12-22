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Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР
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Вчера, 23:52
Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР

Пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер назвал имена четырех основных кандидатов на пост директора ФБР после отставки Джеймса Коми. Встреча с ними пройдет 18 мая, рассказал Спайсер журналистам. 

Имена кандидатов были озвучены во время брифинга на борту президентского самолета, следовавшего в Вашингтон. Спайсер, рассказывая о распорядке дня президента на следующий день сообщил, что президент проведет встречу с кандидатами на пост главы спецслужбы. Ими стали исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, экс-губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг, бывший глава офиса ФБР в балтиморе Ричард Макфили, и экс-сенатор Джо Либерман Джо Либерман.

Ранее Reuters сообщал, что в списке кандидатов на пост директора ФБР находятся 11 человек. При этом Трамп утверждал, что намерен назначить нового главу службы до отправления в первую международную поездку. Свои предположения о том, кто может стать новым главой ФБР высказывали и СМИ, называя в числе вероятных кандидатов экс-главу администрации транспортной безопасности Джон Пистол, губернатора штата Нью-Джерси Крис Кристи и экс-начальника управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли. Против одного из названых кандидатов, Майка Роджерса, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж пригрозил подать иск в суд, обвинив его в клевете.

Дональд Трамп уволил Джеймса Коми, возглавлявшего ведомство с 2013 года, 9 мая. Президент обвинил его в неспособности эффективно руководить спецслужбой. Увольнение вызвало широкий резонанс, поскольку ФБР занималось расследованием предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией и вопросом вмешательства Кремля в выборы в США.  

Теги
Белый дом, ФБР, Дональд Трамп, Джеймс Коми
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