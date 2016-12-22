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Общество
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В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле
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Вчера, 23:16
В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле

Турецкая полиция арестовала российского туриста за кражу в отеле в провинции Анталья. Об этом сообщает газета Hurriet.

По информации издания, попытка кражи произошла в пятизвездочном отеле в городе Манагавт, в субботу, 13 мая. Сотрудники отеля обнаружили российского туриста в тот момент, когда он пытался украсть деньги из сейфа в спа-салоне отеля и передали его полиции.

В генеральном консульстве России в Анталье РБК подтвердили арест россиянина. «Он задержан в связи с подозрением в краже в одном из отелей турецкой провинции Анталья. Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия. За помощью в генконсульство он пока не обращался. В случае необходимости мы ее окажем», — заявили в генконсульстве. В диппредставительстве также отметили, что россиянин находился на отдыхе вместе с семьей — женой и ребенком.

Ранее, 13 мая, в Турции на трассе Мармарис — Мугла перевернулся автобус с туристами. В результате аварии погибли 23 человека, 11 пострадали. Россиян среди пассажиров автобуса не было. 

 

Теги
Турция, кража, турист
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