СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело против мужчины, избившего фельдшера скорой помощи. Об этом говорится на сайте следственного управления СКР по региону.
40-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). По версии следствия, 6 мая врач скорой помощи в составе бригады прибыл по вызову на ул. Печорскую, где у подъезда дома лежал нетрезвый мужчина с телесными повреждениями головы. Отказавшись от госпитализации, мужчина потребовал отвезти его домой, забираясь в кабину автомобиля. Когда врач попытался его успокоить, мужчина ударил стоящего рядом фельдшера рукой по лицу.
В конце марта в Кирове вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух работников скорой помощи. Обезвредить мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, удалось сотрудникам полиции. Против мужчины было возбуждено уголовное по статье о незаконном лишении свободы с применением оружия.