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На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз
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Вчера, 22:29
На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз

Роспотребнадзор обнаружил превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».

По оценке специалистов Роспотребнадзора, 17 мая с 11:00 до 12:30 в двух из девяти адресов в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки и Печатники концентрация (ПДК м.р.) сероводорода была превышена до 8,5 раза.

Отмечается, что с 13:00 17 мая выбросов сероводорода не наблюдалось.

Ранее сообщалось о превышении уровня сероводорода в 51 раз в Капотне около 1:00 ночи. По данным автоматической станции Мосэкомониторинга, к 6:00 уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК м.р.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали РБК, что, по данным ведомства, никаких превышений зафиксировано не было. ​Позднее в МЧС пояснили, что такие показатели неисправности произошли из-за неисправности датчика Мосэкомониторинга. 

Теги
сероводород, Экология
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