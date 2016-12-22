На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз

Роспотребнадзор обнаружил превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РИА Новости».
По оценке специалистов Роспотребнадзора, 17 мая с 11:00 до 12:30 в двух из девяти адресов в районах Капотня, Некрасовка, Кузьминки и Печатники концентрация (ПДК м.р.) сероводорода была превышена до 8,5 раза.
Отмечается, что с 13:00 17 мая выбросов сероводорода не наблюдалось.
Ранее сообщалось о превышении уровня сероводорода в 51 раз в Капотне около 1:00 ночи. По данным автоматической станции Мосэкомониторинга, к 6:00 уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК м.р.
В пресс-службе столичного управления МЧС сообщали РБК, что, по данным ведомства, никаких превышений зафиксировано не было. Позднее в МЧС пояснили, что такие показатели неисправности произошли из-за неисправности датчика Мосэкомониторинга.