США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана

США выразили обеспокоенность в связи со столкновением сторонников и противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает NBC.
«Насилие никогда не является адекватным ответом на свободу слова», — заявила Науэрт. По ее словам, США уважают право демонстрантов на мирный протест.
Массовая драка произошла во вторник, 17 мая, в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США, столкновение вспыхнуло между сторонниками президента Турции и прокурдскими демонстрантами.
По данным «Голоса Америки», на кадрах съемки драки видно, что в инциденте приняли участие и телохранители самого Эрдогана. Как отмечает издание, двое участников драки были задержаны полицией, девять человек получили травмы, в том числе один — серьезные ранения.