Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии

Начальник управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, который может быть фигурантом уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко, уволен. Об этом в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили ТАСС.
17 мая на судебном заседании адвокат Александр Горбатенко (полковник Дмитрий Захарченко — его подзащитный) сообщил, что по одному из эпизодов Захарченко подозревается в получении взятки в размере $800 тыс. при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина.
Как поясняет ТАСС со ссылкой на информированный источник, речь идет о генерал-майоре полиции Алексее Лаушкине, который ранее занимал должность первого замруководителя Главного управления вневедомственной охраны МВД России.
Кроме того, источник сообщил агентству, что Лаушкин уже «полтора-два месяца» назад написал рапорт об отставке.
Захарченко был арестован в сентябре прошлого года, он подозревался в получении взятки в 7 млн руб. Позднее в результате обысков в квартирах Захарченко были найдены средства на сумму около 8,5 млрд руб. После этого против полковника было возбуждено дело по двум новым эпизодам получения взяток.
По данным агентства «Интерфакс», взятку в размере $800 тыс. Захарченко получил «от [хозяина ресторана La Maree] господина Дусса». Помимо денег, по информации агентства, Захарченко также получил дисконтную карту ресторана La Maree.