ЦБ выявил у страховщиков нарушения при продаже электронных полисов ОСАГО

Банк России обнаружил нарушения у 12 крупнейших страховщиков при продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.
Речь идет об «устранимых нарушениях», характерных для периода запуска электронного полиса ОСАГО. По его словам, было выявлено множество технологических нарушений, из-за которых нельзя «легко купить электронный полис ОСАГО» на сайте компаний». В частности, страховые компании требуют проведения оплаты только определенными платежными способами или отсекают новых клиентов. Также страховые компании отсекают клиентов по возрастным категориям. По мнению Кирюхина, причина кроется в «специальной настройке серверов страховщиков».
По данным Банка России, по итогам 2016 года крупнейшими страховыми компаниями по объему сборов ОСАГО стали «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», ВСК, «АльфаСтрахование», «Согаз», «Согласие», «МАКС», «Ренессанс Страхование», «Югория», «ЮжУрал-АСКО» и «Энергогарант». Каждой из этих компаний было направлено предписание из ЦБ с просьбой устранить нарушения. Когда сроки предписания истекут, ЦБ вновь проведет проверку.
ЦБ отозвал 17 апреля лицензии у двух страховых компаний — «Розничное и корпоративное страхование» и «Строительная страховая группа». Первую компанию лишили права осуществлять страхование по ОСАГО, вторую — осуществлять перестрахование. Страховые компании были лишены лицензии из-за отказа осуществлять свою деятельность.
С 1 января 2017 года все страховые компании, владеющие лицензией на соответствующий вид деятельности, обязали заключать договоры в электронном виде по всей России.