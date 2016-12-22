Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика

Польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик Ил-20М. Об этом пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек заявил в эфире польского телеканала Defence24.
Как сообщил Квятек, инцидент произошел в понедельник, 15 мая. «Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь», — сказал пресс-секретарь.
По его данным, в воздух была поднята дежурная пара истребителей для идентификации российского самолета-разведчика, летящего в сторону Калининграда. После идентификации польские истребители вернулись на землю, добавил Квятек.