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Прощание с актером Олегом Видовым пройдет 20 мая в Лос-Анджелесе
Материалы по теме Чем запомнился актер Олег Видов. Фотогалерея В США умер актер Олег Видов
Вчера, 20:20
Прощание с актером Олегом Видовым пройдет 20 мая в Лос-Анджелесе

Прощание с заслуженным артистом РСФСР Олегом Видовым пройдет 20 мая в Лос-Анджелесе. Об этом написала супруга актера Джоан Борстен на своей странице в Facebook.

«Церемония прощания с Олегом состоится в субботу в 13 часов на [кладбище] Hollywood Forever [«Голливуд навсегда»] по адресу: бульвар Санта Моника, 6000 в Лос-Анджелесе», — написала она.

Олег Видов скончался 16 мая в США после продолжительной болезни. Ему было 73 года. По словам супруги, причиной смерти актера стали осложнения после онкологической операции.

Актер родился 11 июня 1943 года в Подмосковье. Детство актер провел в СССР, Монголии и Германии. После окончания школы Видов устроился на работу электриком на строительстве Останкинской телебашни. Кинодебют актера состоялся в 1961 году — Видов сыграл эпизодическую роль в фильме «Друг мой, Колька».

Фотогалерея Чем запомнился актер Олег Видов 16 мая в США после продолжительной болезни умер актер Олег Видов. Ему было 73 года. В числе самых ярких ролей Видова — Медведь в «Обыкновенном чуде» (в постановке... Показать 11 фотографий

Впоследствии Видов поступил на актерский факультет во ВГИК к кинорежиссеру Юрию Победоносцеву. Во время учебы Видов продолжал сниматься в кино. В 1960-е годы он сыграл в 16 картинах. После того как Видов закончил ВГИК, его пригласили на главную роль принца Хагбарда в датско-шведско-исландском фильме «Красная vантия». В 1980-е годы Видов переехал в США. Здесь он продолжил съемки в кино и создал компанию Films by Jove.

Самые яркие роли Олега Видова: Морис Джеральд во «Всаднике без головы», Медведь в «Обыкновенном чуде», царь Гвидон в «Сказке о царе Салтане», Владимир в «Метели», старший лейтенант Владимир Славин в «Джентльменах удачи», Володя в «Москва, любовь моя». 

Теги
прощание, актер, Лос-Анджелес, Олег Видов
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