Следствие заявило о признании вины фигурантами «дела о резиденции Путина»

Фигуранты уголовного дела о хищении 225 млн руб., предназначенных на строительство государственных объектов, признали вину. Об этом следователь Сергей Новиков заявил в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.
Фигурантами дела стали шесть человек: директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его бывший первый заместитель Станислав Кюнер, а также бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов.
При этом адвокат Андрей Гривцов, представляющий интересы Станислава Кюнера, заявил агентству «Интерфакс», что его подзащитный вины не признает. Он добавил, что Литвинов также не заявлял о признании своей вины.
«Сегодня в суде Торчинский и Перевалов сообщили, что у них заключено досудебное соглашение со следствием», — подчеркнул адвокат.
Директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, а также два фигуранта, связанных с бизнесменом Дмитрием Михальченко и с ФСО, были задержаны 21 марта по делу о мошенничестве при строительстве резиденции президента.
Позднее Следственный комитет России назвал сумму похищенных денег при строительстве резиденции Владимира Путина — 225 млн руб.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства превысила 5,7 млрд руб. Победителем по тендеру, который проводило управление капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО, был указан «Атэкс».
Руководителя ФГУП при ФСО задержали по «делу о резиденции Путина»