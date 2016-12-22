В Лондоне арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

В Лондоне арестовали четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта в Великобритании, передает пресс-служба столичной полиции.
Правоохранительные органы арестовали четырех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет по месту жительства, говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемые в «подготовке и подстрекательстве к теракту» находятся под стражей в полицейском участке на юге Лондона.
По данным правоохранительных органов, аресты были проведены в рамках расследования, которое ведет отдел лондонской полиции по борьбе с терроризмом в сотрудничестве с британской разведкой MI5.
В апреле 2017 года в ходе антитеррористического рейда в графстве Кент лондонская полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта. Во время операции правоохранительные органы ранили 20-летнюю девушку, которая также подозревалась в террористической деятельности.