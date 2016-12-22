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ФАС нашла признаки сговора при госзакупках Lenovo и HP на 6 млрд руб.
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Вчера, 19:28
ФАС нашла признаки сговора при госзакупках Lenovo и HP на 6 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на общую сумму 6 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря ФАС Андрея Цариковского.

По его словам, в ФАС обнаружили несколько торгов на сумму около 6 млрд руб. с признаками нарушения антимонопольного законодательства.

«Пока мы не доказали [сговор], мы не можем называть их людьми, нарушившими антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы уже нашли [на сумму] около 6 млрд руб.», — сказал Цариковский

​Если ФАС докажет, что компании Lenovo и HP осуществляли картельную деятельность, то им могут грозить штрафы в размере 25% от суммы торгов.

2 февраля ФАС возбудила уголовное дело о картельном сговоре при госзакупках компьютеров Lenovo и HP.  Оно было возбуждено против компаний ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Адаптивные технологии» и ООО «Экспресс+Сервис», которые являются поставщиками компьютеров Lenovo и HP для ГАС «Выборы».

По информации начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, сумма торгов составила 2,25 млрд руб. Ранее сумма оценивалась в 600 млн руб. Закупки осуществлялись для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы.

Компании Lenovo и HP в уголовном деле не фигурируют. В конце февраля стало известно о том, что ФАС может возбудить уголовное дело непосредственно против компаний Lenovo и HP.
  

Теги
ФАС, картельный сговор, Lenovo, HP
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