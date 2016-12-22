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Политика
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Бывшего главу города Иваново осудили за взятку
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Вчера, 17:19
Бывшего главу города Иваново осудили за взятку

Ленинский райсуд Иванова признал виновным экс-главу города Вячеслава Сверчкова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает региональная «Ивановская газета».

Судом установлено, что Сверчков в 2014 году получил от предпринимателя взятку в размере 12 млн 760 тыс. руб. По версии суда, взятку экс-глава получил за выделение земли на территории города для размещения остановок с торговыми помещениями.

Сверчков осужден к лишению свободы на пять лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере двукратной суммы взятки — 25 млн 520 тыс. руб.

Как сообщает ГТРК «Ивтелерадио», по делу Сверчкова проходили 40 свидетелей. По данным телеканала, взяткодатель — предприниматель Сарраф Мамедов и депутат Ивановской городской думы четвертого и пятого созывов. Сам экс-глава называет взятку «спонсорской помощью». По словам Сверчкова, средства пошли «на благие цели»: в благотворительные фонды и общественные организации. В последнем слове бывший чиновник заявил, что «раньше за это награждали, а не сажали».

По данным телеканала, экс-глава покаялся в содеянном. Подсудимый и его защита рассчитывали на рассмотрение дела в особом порядке за сотрудничество со следствием, однако суд прошел в общем порядке, отмечает издание. 

Теги
коррупция, взятка, Иваново
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