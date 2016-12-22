Россия доставит в Гвинею более тысячи доз вакцины от лихорадки Эбола

Россия до конца июля доставит в Республику Гвинея более тысячи доз вакцины от лихорадки Эбола. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

Медикаменты передадут в рамках помощи по предупреждению возникновения вспышек лихорадки Эбола в Гвинее. В ближайшие полтора месяца вакцина будет доставлена в республику. За применением вакцины будут следить российские и гвинейские ученые. Договоренности о передаче медикаментов ранее были достигнуты двумя странами.

Производством медикаментов для Гвинеи занимался разработчик российской вакцины против лихорадки Эбола, ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Вакцина «Гам-Эвак Комби» российского производства стала первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для применения вакциной против лихорадки Эбола.

В январе 2016 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что были зарегистрированы две вакцины от лихорадки Эбола. Они были испытаны в учреждениях Минобороны. Скворцова тогда заявляла, что первая вакцина «уникальна и не имеет аналогов в мире» и к тому же в несколько раз эффективнее американской вакцины фирмы Merck и британской вакцины фирмы GlaxoSmithKline. Вторая вакцина была создана для «когорт населения с иммунодефицитом», что представляет большую значимость для тех стран, где встречаются очаги инфекции.

По словам Скворцовой, во время производства впервые были включены два вирусных вектора с разной структурой вакцины. Благодаря этому у всех привитых пациентов наблюдалась 100-процентная нейтрализация вируса даже при очень низкой концентрации вакцины.

Эпидемия лихорадки Эбола началась весной 2014 года в нескольких западноафриканских странах и стала самой масштабной эпидемией за всю историю наблюдения начиная с 1976 года. После заражения вирусом Эбола погибли около 11,3 тыс. человек. В ноябре 2015 года был вылечен последний известный больной лихорадкой Эбола в Гвинее.