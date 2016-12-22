Минтранс пообещал незначительные скидки в системе «Платон»

Скидка в системе оплаты за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» будет незначительной. Об этом первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявил журналистам, передает «Интерфакс».
Дитрих уточнил, что незначительный характер скидки связан с компенсацией ущерба, наносимого грузовиками дорогам. «Эти скидки будут проработаны в рамках поручения председателя правительства. Эту работу мы сейчас проводим, расчеты такого рода сейчас делаем», — сказал замминистра.
Он подчеркнул, что размер скидки будет зависеть от величины пробега грузового автомобиля. По предварительной информации Дитриха, протяженность пробега, после которого может наступить скидка, составит от 95 тыс. до 160 тыс. км. Размер скидок сейчас прорабатывается, добавил замминистра.
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Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос введения скидок в зависимости от величины пробега большегруза в системе «Платон». Кроме того, Медведев поручил Минтрансу и Минюсту проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе «Платон».