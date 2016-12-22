Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Экономика
Минтранс пообещал незначительные скидки в системе «Платон» Вчера, 16:36 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Вчера, 22:08 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Вчера, 21:35 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Вчера, 15:11 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Вчера, 15:06 Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна Вчера, 13:47 Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ Вчера, 09:53 СМИ узнали о возможном запрете на импорт муки для кормов для животных Вчера, 09:29 Экономисты раскритиковали налоговый маневр 16 мая, 20:24 Власти Крыма рассказали о сложности конкуренции с Турцией в сфере туризма 16 мая, 19:00 Пределы согласия: почему экспортеры нефти вынуждены договариваться 16 мая, 15:06 Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд 16 мая, 13:04 ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкарте 16 мая, 11:27 Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд 16 мая, 10:45 Минэкономразвития допустило падение инфляции в 2017 году ниже 3% 15 мая, 16:56 Путин не исключил сдвига сроков арктических проектов «чуть-чуть вправо» 15 мая, 14:08 «Транснефть» сообщила о нештатной ситуации на НПЗ в Москве 15 мая, 10:59 Нефть выросла на фоне заявлений о возможном продлении заморозки добычи 15 мая, 09:32 Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года 15 мая, 09:23 Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти 15 мая, 06:34 В ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля 15 мая, 00:05
Лента новостей 3:29 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
Минтранс пообещал незначительные скидки в системе «Платон»
Материалы по теме Выступающих против «Платона» екатеринбургских дальнобойщиков окопали рвом Сергей Иванов заявил о необходимости объединить «Платон» и ГЛОНАСС Что такое система «Платон» и почему бастуют дальнобойщики Медведев заявил о падении загруженности трасс на четверть из-за «Платона»
Вчера, 16:36
Минтранс пообещал незначительные скидки в системе «Платон»

Скидка в системе оплаты за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон» будет незначительной. Об этом первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявил журналистам, передает «Интерфакс».

​Дитрих уточнил, что незначительный характер скидки связан с компенсацией ущерба, наносимого грузовиками дорогам. «Эти скидки будут проработаны в рамках поручения председателя правительства. Эту работу мы сейчас проводим, расчеты такого рода сейчас делаем», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что размер скидки будет зависеть от величины пробега грузового автомобиля. По предварительной информации Дитриха, протяженность пробега, после которого может наступить скидка, составит от 95 тыс. до 160 тыс. км. Размер скидок сейчас прорабатывается, добавил замминистра.

Что такое система «Платон» и почему бастуют дальнобойщики

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос введения скидок в зависимости от величины пробега большегруза в системе «Платон». Кроме того, Медведев поручил Минтрансу и Минюсту проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе «Платон». 

Теги
Министерство транспорта, «Платон»
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Транзитная скидка: как сэкономить на перелетах
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку