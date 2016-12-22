WSJ узнала о сборке первой партии iPhone в Индии

Корпорация Apple завершила производство первой тестовой партии iPhone в Индии. Смартфоны iPhone SE были произведены на заводе тайваньской компании Wistron Corp., который расположен в индийском штате Карнатака на юге Индии. Об этом The Wall Street Journal сообщил чиновник штата, осведомленный о ходе производства.

Как пишет издание, Apple заявила, что начнет поставки собранных в Индии iPhone SE в мае. По данным источника WSJ, на полках магазинов смартфоны местного производства могут появиться на этой либо на следующей неделе.

Цена собранных в Индии аппаратов пока неизвестна; индийские чиновники рассчитывают, что она может составить около $220, что на $100 дешевле текущей цены. Средняя цена смартфона в Индии составляет $150.

Представитель Wistron Corp. отказался предоставить комментарии о «рыночных слухах».

Ранее WSJ сообщала о том, что Apple планирует открыть производство в Бангалоре. Тогда издание писало, также со ссылкой на местные источники, о том, что «почти все приготовления для запуска первого этапа» были завершены.