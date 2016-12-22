СБУ заявила об отсутствии запрета программы «1С» для частных компаний

Запрет использовать продукты бухгалтерской программы «1С», которая попала под санкции Киева, не распространяется на частные предприятия. Об этом сообщила заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлия Лапутина, передает украинский телеканал Hromadske.tv.
По словам Лапутиной, программа «1С» — «монополист на рынке», все обновления которой проходят через российские серверы, поэтому все данные, по мнению Лапутиной, могут быть использованы для «подрыва украинской экономики». «Для государственных компаний ее использование недопустимо. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться», — заявила заместитель директора. Представитель СБУ подчеркнула, что сейчас все государственные предприятия Украины пользуются этой бухгалтерской программой.
Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей
Указ президента Украины Петра Порошенко о введении против ряда физических и юридических лиц санкций вступил в силу 17 мая. В том числе ограничительные меры ввели в отношении компании «1С».
Ранее, 27 апреля, СБУ предупредила украинские компании об опасности использования программных продуктов «1С». По мнению украинской спецслужбы, российские спецслужбы ведут «скрытый контроль» через эти программы.