Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
СБУ заявила об отсутствии запрета программы «1С» для частных компаний Вчера, 16:11 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть 00:00 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Вчера, 21:43 ЦБ выявил у страховщиков нарушения при продаже электронных полисов ОСАГО Вчера, 20:58 В России появится концепция продвижения за рубеж продуктовых брендов Вчера, 19:45 ФАС нашла признаки сговора при госзакупках Lenovo и HP на 6 млрд руб. Вчера, 19:28 Vygon Consulting оценила потери нефтяников от продления соглашения с ОПЕК Вчера, 17:20 Сечин заявил о возможном увеличении требуемой с «Системы» суммы Вчера, 17:06 «Дочка» «Ростеха» потратит 6 млрд руб. на строительство завода вакцин Вчера, 15:44 Дворкович пообещал размер дивидендов «Газпрома» «не меньше» прошлогоднего Вчера, 12:31 Президент HMD Global — РБК: «Nokia 3310 — для информационного детокса» Вчера, 10:50 АКРА спрогнозировало рост цен на нефть в 2017 году и рекорд добычи Вчера, 10:20 В Гонконге продали участок земли за рекордные $3 млрд Вчера, 06:32 «Роснефтегаз» заявил о годовой прибыли почти в 600 млрд руб. Вчера, 01:34 Суд подтвердил решение о нарушении «Победой» правил перевозки багажа Вчера, 00:15 «Почта России» вдвое увеличила динамику розничных продаж Вчера, 00:01 Российско-китайский фонд подал заявку на инвестиции в «Яндекс.Такси» 16 мая, 21:52 Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей 16 мая, 21:19 Минфин выступил против разной стоимости лицензии на алкоголь для регионов 16 мая, 18:06 Участникам ПМЭФ разрешили посещать музеи Петербурга по бейджу 16 мая, 18:01 «Марафон Групп» инвестирует в производителя вакцин 16 мая, 14:09
Лента новостей 3:29 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
СБУ заявила об отсутствии запрета программы «1С» для частных компаний
Материалы по теме СБУ не стала запрещать Захаровой въезд на Украину после посещения Крыма СБУ заявила об увольнении следившего за Шереметом сотрудника в 2014 году Указ Порошенко о блокировке российских соцсетей вступил в силу Human Rights Watch призвала Порошенко снять блокировку российских сайтов
Вчера, 16:11
СБУ заявила об отсутствии запрета программы «1С» для частных компаний
Война санкций
Киев допустил использование «Яндекс.Пробки» для планирования наступления Вчера, 18:48 Аналитики пересмотрят рекомендации по акциям Yandex из-за новых санкций Вчера, 17:18 Еще 2636 материалов

Запрет использовать продукты бухгалтерской программы «1С», которая попала под санкции Киева, не распространяется на частные предприятия. ​Об этом сообщила заместитель директора департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины Юлия Лапутина, передает украинский телеканал Hromadske.tv.

По словам Лапутиной, программа «1С» — «монополист на рынке», все обновления которой проходят через российские серверы, поэтому все данные, по мнению Лапутиной, могут быть использованы для «подрыва украинской экономики». «Для государственных компаний ее использование недопустимо. Но мы не можем заставить частный сектор отказаться», — заявила заместитель директора. Представитель СБУ подчеркнула, что сейчас все государственные предприятия Украины пользуются этой бухгалтерской программой.

Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении против ряда физических и юридических лиц санкций вступил в силу 17 мая. В том числе ограничительные меры ввели в отношении компании «1С».

Ранее, 27 апреля, СБУ предупредила украинские компании об опасности использования программных продуктов «1С». По мнению украинской спецслужбы, российские спецслужбы ведут «скрытый контроль» через эти программы. 

Теги
СБУ, Петр Порошенко, «1С»
Другие материалы РБК
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
10 самых выгодных для перепродажи автомобилей (фото)
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Марии Шараповой отказали в приглашении на «Ролан Гаррос»
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку